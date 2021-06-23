Эндокринолог заявил об отсутствии пользы мороженого в жаркую погоду

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил, что в жаркую погоду мороженое не приносит пользу.
Эндокринолог заявил об отсутствии пользы мороженого в жаркую погоду
  • Pixabay

«Пользы от мороженого никакой нет. Вместо полноценной еды люди так пытаются перекусить. А это неправильно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в такую погоду не хочется есть сложные углеводы в виде круп, поэтому правильно сначала съесть клетчатку с белком, к примеру, салат с яйцом.

«А вот на десерт уже можно съесть и мороженое», — уточнил Калинчев.

Он также напомнил о рисках употребления такого десерта. Среди них — вероятность получить заболевания ротоглотки и пищевую токсикоинфекцию в случае нарушений условий хранения.

Ранее главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова в беседе с kp.ru рассказала, как избежать солнечного удара.

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