Эндокринолог заявил об отсутствии пользы мороженого в жаркую погоду
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«Пользы от мороженого никакой нет. Вместо полноценной еды люди так пытаются перекусить. А это неправильно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его словам, в такую погоду не хочется есть сложные углеводы в виде круп, поэтому правильно сначала съесть клетчатку с белком, к примеру, салат с яйцом.
«А вот на десерт уже можно съесть и мороженое», — уточнил Калинчев.
Он также напомнил о рисках употребления такого десерта. Среди них — вероятность получить заболевания ротоглотки и пищевую токсикоинфекцию в случае нарушений условий хранения.
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