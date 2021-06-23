В Москве развернули до 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19

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В Москве развернули до 20 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19, заявил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на онлайн-конференции.
В Москве развернули до 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как отметил Хрипун, планируется и дальнейшее увеличение числа мест.

«Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6534 новых случая коронавируса.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал, сколько требуется времени для восстановления после COVID-19.

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