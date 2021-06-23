В Москве развернули до 20 тысяч коек для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как отметил Хрипун, планируется и дальнейшее увеличение числа мест.
«Примерно в два раза увеличилось количество коек, перепрофилированных на работу с пациентами с коронавирусом. На сегодняшний день мы имеем график последующего разворачивания коек», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявлено 6534 новых случая коронавируса.
Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал, сколько требуется времени для восстановления после COVID-19.