В Москве за сутки выявлено 6534 случая коронавируса

В Москве за сутки выявлено 6534 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Общее число случаев COVID-19 в столице с начала пандемии возросло до 1 307 243.

За сутки в столице скончались 88 человек с коронавирусной инфекцией, за весь период — 21 686.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявили 6555 случаев заболевания.

Заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе связан в первую очередь с приходом индийского штамма.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.