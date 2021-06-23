В Москве за сутки выявлено 6534 случая коронавируса

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В Москве за сутки выявлено 6534 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Общее число случаев COVID-19 в столице с начала пандемии возросло до 1 307 243.
В Москве за сутки выявлено 6534 случая коронавируса
  • © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в столице скончались 88 человек с коронавирусной инфекцией, за весь период — 21 686.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки выявили 6555 случаев заболевания.

Заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе связан в первую очередь с приходом индийского штамма.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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