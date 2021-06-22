Власти Москвы объяснили рост заболеваемости коронавирусом в городе

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице связан в первую очередь с приходом индийского штамма.

По её словам, такой рост связан с комплексом причин, среди которых в том числе невнимательное отношение жителей города к соблюдению мер безопасности. Также она связала это с низким процентом вакцинации.

«Но, конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришёл новый штамм вируса, другой, индийский штамм», — сказала она.

Ракова сообщила, что, по данным экспертов, индийский штамм доминирует в Москве, с ним связаны 90% всех новых случаев заболевания.

Заммэра добавила, что, по мнению специалистов, индийский штамм в разы заразнее уханьского.

По её словам, более 47% москвичей имеют антитела к уханьскому штамму коронавируса и чуть более 25% имеют иммунитет к индийскому.

Ранее министр правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что на сегодняшний день более 2 млн человек привились от коронавируса в столице.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.