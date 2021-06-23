Медучреждения Москвы получат около 6000 единиц оборудования до конца 2023 года

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Около 6 тыс. единиц нового оборудования получат больницы и поликлиники Москвы до конца 2023 года.
Медучреждения Москвы получат около 6000 единиц оборудования до конца 2023 года
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Для столичных медицинских организаций запланировано приобретение около 6 тыс. единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген- и ультразвуковой диагностики и другой техники», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, оборудование поставят до конца 2023 года.

Так, закуплено более 5 тыс. единиц техники, из которых более 40% (более 2 тыс.) уже поступило в городские больницы и поликлиники и постепенно вводится в эксплуатацию.

Всю приобретённую технику можно интегрировать с единой цифровой платформой здравоохранения столицы, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось, что на закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей.

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