На закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей

В 2021 году 62 краевых и муниципальных медучреждения Приморья ждёт дооснащение медтехникой. На приобретение и установку 76 видов оборудования по программе модернизации первичного звена из федерального бюджета выделено более 190 млн рублей.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что нынешняя программа модернизации первичного звена медицинской помощи рассчитана на пять лет и в неё входит целый рад направлений: строительство и капремонт больниц и поликлиник, их оснащение, приобретение машин скорой помощи.

Федеральное финансирование уже распределено на первые три года — в сумме Приморье получит 4,5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.