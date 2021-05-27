На закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что нынешняя программа модернизации первичного звена медицинской помощи рассчитана на пять лет и в неё входит целый рад направлений: строительство и капремонт больниц и поликлиник, их оснащение, приобретение машин скорой помощи.
Федеральное финансирование уже распределено на первые три года — в сумме Приморье получит 4,5 млрд рублей.
Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.