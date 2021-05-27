На закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей

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В 2021 году 62 краевых и муниципальных медучреждения Приморья ждёт дооснащение медтехникой. На приобретение и установку 76 видов оборудования по программе модернизации первичного звена из федерального бюджета выделено более 190 млн рублей.
На закупку оборудования в медучреждения Приморья выделили более 190 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Министр здравоохранения региона Анастасия Худченко отметила, что нынешняя программа модернизации первичного звена медицинской помощи рассчитана на пять лет и в неё входит целый рад направлений: строительство и капремонт больниц и поликлиник, их оснащение, приобретение машин скорой помощи.

Федеральное финансирование уже распределено на первые три года — в сумме Приморье получит 4,5 млрд рублей.

Как ранее сообщал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о планах по строительству и ремонту объектов здравоохранения первичного звена в 2021 году.

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