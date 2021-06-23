В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
- AFP
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Как отмечается, из медучреждений за последние 24 часа выписаны 39 пациентов.
Вакцинацию прошли 153 186 жителей республики, из них 127 060 получили второй компонент.
В свою очередь, в Челябинской области к утру 23 июня зарегистрировали 120 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.
Из медучреждений выписаны 97 пациентов.
В целом, с начала пандемии в регионе заболели 65 148 жителей.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.