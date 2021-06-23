В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса за сутки, заявили в пресс-службе главы и правительства региона.
В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки
  • AFP

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как отмечается, из медучреждений за последние 24 часа выписаны 39 пациентов.

Вакцинацию прошли 153 186 жителей республики, из них 127 060 получили второй компонент.

В свою очередь, в Челябинской области к утру 23 июня зарегистрировали 120 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Из медучреждений выписаны 97 пациентов.

В целом, с начала пандемии в регионе заболели 65 148 жителей.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.

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