В Удмуртии выявили 59 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 59 случаев коронавируса за сутки, заявили в пресс-службе главы и правительства региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Как отмечается, из медучреждений за последние 24 часа выписаны 39 пациентов.

Вакцинацию прошли 153 186 жителей республики, из них 127 060 получили второй компонент.

В свою очередь, в Челябинской области к утру 23 июня зарегистрировали 120 случаев COVID-19, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный оперштаб.

Из медучреждений выписаны 97 пациентов.

В целом, с начала пандемии в регионе заболели 65 148 жителей.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что при соблюдении элементарных правил безопасности жаркая погода не повлияет на вакцинированных от коронавируса людей.