Кардиолог рассказала, сколько жидкости нужно пить в жару

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, сколько жидкости нужно пить в жару.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что здоровому человеку при температуре воздуха выше +30 ˚С необходимо не менее двух литров воды в день.

«В жару мы чаще дышим, активно потеем. C потом и дыханием выходит много жидкости и электролитов, которые нужно восполнять», — сказала эксперт.

По её словам, в жаркую погоду следует носить с собой бутылку с водой. Как считает Маршинцева, квас лучше не пить из-за его эффектов брожения.

Ранее профессор кафедры труда и социальной политики, доктор экономических наук Александр Щербаков в беседе с ФАН оценил рекомендацию Роспотребнадзора по сокращению рабочих часов из-за жары.