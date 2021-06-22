В нескольких городах Крыма из-за коронавируса отменили выпускные

В нескольких городах Крыма отменили выпускные вечера из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Крыминформ».

Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

«Запретить на территориях Симферополя, Симферопольского района, Ялты, Алушты... проведение выпускных вечеров», — говорится в документе.

Ранее в Крыму рекомендовали вакцинировать всех сотрудников сферы услуг.

Также научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова доктор биологических наук Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о возможных последствиях отсутствия антител к COVID-19 у переболевших и привитых.