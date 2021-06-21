На Кубани прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19

В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19.

Об этом сообщает «Кубань 24».

«Наращивание ковидных госпиталей приведёт к снижению плановой и профилактической работы, которую мы возобновили в феврале и только сейчас начали проводить в полном объёме. По словам ведущих инфекционистов, единственная возможность остановить рост — сформировать коллективный иммунитет», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Со своей стороны, вице-губернатор Анна Минькова отметила, что коечный фонд в крае нарастили более чем на 500 мест. Общее количество коек выросло до 3 тыс. При необходимости можно развернуть 7 тыс. коек в 27 госпиталях для лечения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева в беседе с Nation News рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.