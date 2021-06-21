В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что власти региона в ближайшее время введут обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона, работающих с людьми.
В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан
  • © РИА Новости / Владимир Живойинович

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

«К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников.

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