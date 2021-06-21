В Мурманской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий

В Мурманской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников.

«В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы торговли, работников транспорта, сотрудников социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций, сотрудников сферы общепита», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба региона.

В оперштабе пока не уточнили, о каком количестве сотрудников, подлежащих вакцинации, идёт речь.

Ранее глава Министерства труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов подписал обращение к работодателям из региона о необходимости вакцинации их сотрудников от COVID-19.