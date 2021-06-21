Работодателям из Омской области предложили вакцинировать сотрудников от COVID-19

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Глава Министерства труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов подписал обращение к работодателям из региона о необходимости вакцинации их сотрудников от COVID-19.
Работодателям из Омской области предложили вакцинировать сотрудников от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает Gorod55.

Как отмечается, соответствующее обращение к руководителям организаций приняла омская областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

Комиссия обратилась к работодателям «с предложением активно проводить в трудовых коллективах разъяснительную работу о необходимости проведения вакцинации работников от COVID-19».

Также работодателям предложили инициировать льготы для сотрудников: оплачиваемый выходной в день вакцинирования, оплата путёвок выходного дня на загородные базы отдыха и прочее.

Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Токарев в беседе с URA.RU поддержал идею обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых групп населения.

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