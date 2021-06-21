В ЯНАО прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В стационарах Надыма, Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска готовят дополнительные койки из-за ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

На прошлой неделе было развёрнуто 58 мест, в выходные — ещё 40. В ближайшее время к ним добавятся 20 дополнительных коек в Лабытнанги.

«Сейчас у нас в регионе больше 95 тыс. человек прошли вакцинацию первым компонентом, более 80 тыс. — вторым. Только благодаря вакцинации, если мы сформируем коллективный иммунитет, мы можем вернуться к нормальной жизни, сняв ограничения», — сказала первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.

Также стало известно, что в стационарах Казани разворачивают дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и подозрением на коронавирус, передаёт «Реальное время». Об этом на деловом понедельнике заявил замминистра здравоохранения Татарстана, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.