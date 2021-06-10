Врач рассказала о методах реабилитации после COVID-19

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Анестезиолог-реаниматолог, член Европейского общества подводной и гипербарической медицины Наталия Зайцева рассказала о методах реабилитации после выздоровления от COVID-19.
Врач рассказала о методах реабилитации после COVID-19
  • Pixabay

По словам Зайцевой, одно из самых эффективных направлений реабилитации после перенесённого заболевания — гипербарическая оксигенация или барокамера — процедура по насыщению организма кислородом.

«При гипербарической оксигенации стимулируется выработка антиоксидантов, молекул, отвечающих за нормальное функционирование клеток, органов и систем», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, данный метод применяется как часть терапии для лечения тяжёлых больных в реанимации, а также как способ реабилитации, особенно это важно тем, кто переболел коронавирусом.

«Мы, врачи гипербарической оксигенации, перед началом лечения проводим консультацию, на которой спрашиваем, что беспокоит пациента, как протекало заболевание, какая имеется сопутствующая патология. От этого зависит, сколько сеансов баротерапии необходимо пациенту и при каких режимах они будут проводиться», — пояснила Зайцева.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала не заниматься самолечением при COVID-19.

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