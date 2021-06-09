Терапевт призвала не заниматься самолечением при COVID-19

Врач общей практики Ирина Добрецова призвала не заниматься самолечением при COVID-19.

«Во-первых, напомню, что можно вакцинироваться и не думать о том, что заболеешь COVID-19. Но если такое случилось, то, конечно... нельзя заниматься самолечением, это приводит к плачевным последствиям», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, из-за лжеметодов можно потерять время, ухудшить своё состояние и попасть к медикам уже в критическом положении.

Как отметила Добрецова, не нужно искать альтернативные методы самолечения.

«При недомогании и симптомах обращайтесь к специалистам», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.