Терапевт призвала не заниматься самолечением при COVID-19

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Врач общей практики Ирина Добрецова призвала не заниматься самолечением при COVID-19.
Терапевт призвала не заниматься самолечением при COVID-19
  • РИА Новости

«Во-первых, напомню, что можно вакцинироваться и не думать о том, что заболеешь COVID-19. Но если такое случилось, то, конечно... нельзя заниматься самолечением, это приводит к плачевным последствиям», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, из-за лжеметодов можно потерять время, ухудшить своё состояние и попасть к медикам уже в критическом положении.

Как отметила Добрецова, не нужно искать альтернативные методы самолечения.

«При недомогании и симптомах обращайтесь к специалистам», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.

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