Диетолог назвала минусы низкоуглеводной диеты

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, почему нельзя полностью отказываться от углеводов.
Диетолог назвала минусы низкоуглеводной диеты
  • Pixabay

В беседе с Nation News эксперт сообщила, что многие переходят на низкоуглеводную систему питания, отказываясь от употребления фруктов и овощей.

«Как показывает практика, полный отказ от фруктов не нужен, потому что человек получает адекватное количество углеводов из фруктов в течение дня. В этой связи не надо бояться инсулинорезистентности и диабета. Отказываясь полностью от фруктов, люди лишают себя, во-первых, хорошего источника антиоксидантов, потому что многие фрукты и ягоды их содержат именно в свежем виде, во-вторых — пищевой клетчатки», — объяснила Макиша.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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