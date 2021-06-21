В Тамбовской области выявили 69 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области выявили 69 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.
В Тамбовской области выявили 69 случаев COVID-19 за сутки
  • © Xinhua
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших достигло 34 139. Выписаны 32 593 жителя. На госпитализации находятся 645 пациентов, на карантине на дому — ещё 1230.

Первый этап вакцинации против COVID-19 прошли 147 816 человек, оба этапа — 117 305.

Также стало известно, что в Оренбургской области зарегистрировали 125 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт RIA56 со ссылкой на оперштаб. Всего в регионе выявили 45 826 заболевших.

Выписаны 42 206 жителей, в том числе 65 — за последние сутки.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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