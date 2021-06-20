В МИД поздравили медработников в российских посольствах с профессиональным праздником

Начальник отдела лечебно-оздоровительного обеспечения УДД МИД России Алина Косаченко поздравила медиков в российских посольствах с Днём медработника.

«Я бы хотела поздравить всех своих коллег с Днём медицинского работника. Скажу, что в марте указом президента России мои коллеги из разных загранучреждений, а также нашего мидовского оздоровительного центра были награждены высокими государственными наградами: орденом Пирогова, медалью Луки Крымского. Для нас это почётно, это такое признание нашей тяжёлой, неординарной работы», — сказала она.

Как отметила Косаченко, под управлением ведомства находятся 140 различных здравпунктов в странах с разными климатическими и санитарно-эпидемиологическими условиями.

Она добавила, что в период пандемии работа врачей усложнилась, однако даже в тяжёлых условиях они выполняли её, и посольства обеспечивались необходимыми санитарно-гигиеническими ресурсами (санитайзерами, масками и т. д.), хотя они и были на тот момент в дефиците во всём мире.

К поздравлениям также присоединились сотрудники посольств России в разных странах мира, в том числе в Германии, Великобритании, Египте, Испании, Чехии, Японии, Швейцарии, Сербии, Индонезии, Северной Македонии и Таджикистане.

«Мы вам от души признательны за самоотверженный труд, в том числе и в отношении тех соотечественников, которые были вынуждены во время пандемии оказаться в трудной ситуации, не смогли добраться до дома», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

Ранее президент России Владимир Путин похвалил молодых медиков за самоотверженность в период пандемии.