Флеболог рассказал о методах профилактики тромбозов

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, флеболог Фёдор Шпаченко рассказал о методах профилактики тромбозов.

«Каждый продукт имеет свою ценность. Если речь идёт о не сильно полезной пище, то нужно просто употреблять её в умеренном количестве. Есть поговорка: любое вещество может быть лекарством и ядом», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, скорее стоит изменить форму подачи продуктов, а не рацион питания. Например, желательно избегать животных жиров и добавлять в рацион больше растительной пищи, которая хорошо усваивается и позитивно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Ещё одной причиной возникновения тромбоза является гиподинамия.

«Её (активности. — RT) отсутствие в жизни человека — основной критерий профилактики тромбозов. В этой связи нужно меньше сидеть и больше двигаться», — пояснил Шпаченко.

Он также советует следить за артериальным давлением, работой сердца и уровнем сахара.

Со своей стороны, флеболог, сосудистый хирург Вадим Богачёв в беседе с Inforeactor рассказал, что симптомы варикоза можно распознать на ранних сроках.

«Неочевидный признак развития варикоза — это снижение толерантности к статическим нагрузкам. То есть человек, который может долго сидеть или стоять, вдруг начинает ощущать, что ноги начинают достаточно быстро затекать», — пояснил он.

Как отметил эксперт, в последнее время от варикозного расширения вен стала страдать молодёжь, которая проводит много времени за компьютером.

«Если на ранних стадиях его можно вылечить полностью, то на поздних — перевести в состояние поздней ремиссии. Какие-то проблемы остаются, но они не так снижают качество жизни пациента», — добавил Богачёв.

Ранее заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 Вера Пшеничникова назвала факторы, способствующие развитию болезни Паркинсона.