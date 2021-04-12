Невролог перечислила факторы риска развития болезни Паркинсона

Заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы №52 Вера Пшеничникова назвала факторы, способствующие развитию болезни Паркинсона.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Заболевание носит комплексный характер, но прежде всего это наследственность. Нужно знать, кто и чем болел в семье. Медицинская история семьи, генеалогические выстраивания древа — это очень важно, надо помнить и всё о них знать. Первое — это генетика. Второй момент там, где мы живём. Есть, к сожалению, районы, пандемичные по этому заболеванию: там, где много тяжёлых металлов, обычно это производство, определённые заводы. Это районы с нехорошей экологической обстановкой, высокой загазованностью. Третий момент, к сожалению, — это то, что мы приобретаем за свою жизнь», — сказала она.

Все нейродегенеративные заболевания имеют факторы риска, среди них сахарный диабет, ожирение, сосудистые нарушения, уточнила специалист.

Ранее врач-кардиолог Юрий Беленков в беседе с «Вечерней Москвой» перечислил первые признаки тромбоза, которые нельзя игнорировать.