Павел Астахов высказался по поводу решения об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве

Президент коллегии адвокатов Павел Астахов прокомментировал сообщение о том, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что в США вакцинировано 70% населения, а в Европе за дефицитными вакцинами стоят очереди. В России вакцинироваться можно даже в магазинах и бесплатно, но таким правом воспользовались лишь 10%.

«Давайте очнёмся и посмотрим на наше законодательство. Наше законодательство сегодня имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм», — сказал Астахов.

По его словам, декларация прав человека и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.