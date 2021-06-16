Павел Астахов высказался по поводу решения об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве

Короткая ссылка
Президент коллегии адвокатов Павел Астахов прокомментировал сообщение о том, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
Павел Астахов высказался по поводу решения об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» он отметил, что в США вакцинировано 70% населения, а в Европе за дефицитными вакцинами стоят очереди. В России вакцинироваться можно даже в магазинах и бесплатно, но таким правом воспользовались лишь 10%.

«Давайте очнёмся и посмотрим на наше законодательство. Наше законодательство сегодня имеет две статьи в УК, которые преследуют людей, которые заражают других, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм», — сказал Астахов.

По его словам, декларация прав человека и пакт о гражданских правах человека в данной ситуации будут на стороне властей.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить