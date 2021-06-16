Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Несколько месяцев мы жили почти нормальной жизнью, но теперь число заболевших резко растёт, а на больничных койках оказывается всё больше людей. Опять приходится разворачивать госпитали и переводить наш здрав на усиленный режим. А число вызовов скорой уже превысило пиковые показатели прошлого года», — заявил Воробьёв.

По его словам, никто не хочет новых ограничений, а чтобы их предотвратить, необходимо вакцинироваться и формировать коллективный иммунитет.

Как отметил Воробьёв, прививка — дело добровольное, каждый принимает решение о вакцинации самостоятельно.

«Но если ты не привит и работаешь на предприятии, где есть постоянный контакт с людьми, ты рискуешь сам и рискуешь заразить других. Цена такого риска, как мы видим, слишком высока — и маски тут не помогут. Поэтому главный санитарный врач Московской области подписал сегодня постановление об обязательной вакцинации сотрудников, которые работают в сфере услуг», — сказал губернатор.

Он уточнил, что руководству таких предприятий необходимо организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. В список организаций попали не только магазины, рестораны, салоны красоты, но и банки, органы власти, общественный транспорт.

«Во-вторых, до 15 июля нужно подать сведения о вакцинации сотрудников на региональный портал госуслуг», — добавил губернатор.

Он призвал с пониманием отнестись к необходимости сделать прививку.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан. Так, в столице введена обязательная вакцинация в сфере услуг.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.