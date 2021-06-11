Путин наградил врачей, проводивших операцию во время пожара в Благовещенске

Российский президент Владимир Путин наградил сотрудников клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, во время пожара в больнице.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить работников клиники кардиохирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская академия», — приводит ТАСС текст документа.

Орденом Пирогова награждены главный врач Александр Коротких, завотделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов, Станислав Фукс.

Медалью Луки Крымского награждены медсёстры Елена Андриевская, Надежда Науршина, Анжелика Хорсак и санитарка Ирина Хангану.

2 апреля в здании кардиохирургического центра в Благовещенске произошёл пожар. Причиной ЧП стало нарушение в работе электропроводки.

Во время инцидента в центре проводилась операция. Врачи, рискуя собственными жизнями, спасли пациента и успешно закончили операцию.

Главный врач клиники рассказал, как проходила операция на сердце во время пожара.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил самоотверженных врачей Благовещенска от имени Минздрава страны.