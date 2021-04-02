Врач из Благовещенска рассказал об операции во время пожара в медцентре

Главный врач благовещенской клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии Александр Коротких рассказал о том, как проходила операция на сердце у пациента во время произошедшего в медцентре пожара.

Он сообщил, что команда врачей самоотверженно работала в течение четырёх-пяти часов. Ими проводилось плановое аортокоронарное шунтирование сосудов.

«Когда возник пожар, пациент уже был на операционном столе, была раскрыта грудная клетка, то есть операцию остановить было нельзя», — цитирует РИА Новости Александра Коротких.

Коротких пояснил, что двухэтажное здание кардиоцентра обесточили, а электроэнергию в операционную подавал генератор.

«Отключили централизованную подачу кислорода, сделали передачу кислорода только в операционной, всем дали защитные респираторы, они не понадобились — задымления на первом этаже, где шла операция, не было», — добавил он.

По словам врача, после операции пациента вынесли через пожарный выход и на реанимационном автомобиле с ИВЛ доставили в Амурскую областную больницу.

Коротких отметил, что на протяжении всего пожара он находился на связи с пожарными. Он также добавил, что ему очень помогли знания техники противопожарной безопасности, обучение которой он недавно прошёл.

Медик высоко оценил организованную работу сотрудников пожарной части, которые успели оперативно прибыть на место происшествия до того, как огонь перекинулся на соседние здания.

Ранее сообщалось, что пожар в кардиологическом центре в Благовещенске, где огонь охватил кровлю на площади 1,6 тыс. кв. м, потушен.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поблагодарил самоотверженных врачей Благовещенска от имени всего Министерства здравоохранения России.