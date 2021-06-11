В России за сутки выявили 12 505 случаев коронавируса

В России за сутки выявили ещё 12 505 пациентов с коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 180 454, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в России увеличилось на 396 и составило 125 674.

Отмечается, что за прошедшие 24 часа ещё 10 188 человек выписали после лечения от COVID-19. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 4 782 183 человека.

Накануне сообщалось о 11 699 случаях коронавируса и 383 умерших от последствий COVID-19, а также о 10 096 выздоровевших от коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что опасность из-за коронавируса сохраняется, однако Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19.

12 505, это максимальный показатель с 22 февраля. Общее количество инфицированных достигло 5 180 454.