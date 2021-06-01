Путин заявил о постепенном выходе России из пандемии коронавируса

Опасности из-за коронавируса сохраняются, однако Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно», — сказал он во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Ранее стало известно, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.