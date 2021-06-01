Путин заявил о постепенном выходе России из пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Опасности из-за коронавируса сохраняются, однако Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин заявил о постепенном выходе России из пандемии коронавируса
  • РИА Новости

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются, мы выходим постепенно из этой ситуации, но тем не менее опасностей и тревог по этому поводу достаточно», — сказал он во время онлайн-встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Ранее стало известно, что число прошедших полную вакцинацию от коронавируса в России превысило 10 млн.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил важность участия всех россиян в вакцинации от COVID-19 для создания коллективного иммунитета и победы над коронавирусом в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить