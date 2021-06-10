В России за сутки выявлено 11 699 новых заболевших коронавирусом

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В России за сутки выявили ещё 11 699 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 167 949, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявлено 11 699 новых заболевших коронавирусом
  • Reuters

У 15,7% новых пациентов с COVID-19 не выявлено симптомов заболевания.

За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в России увеличилось на 383 — до 125 278.

В то же время ещё 10 096 человек выписали после лечения от COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 771 995 человек.

Накануне сообщалось о 10 407 случаях коронавируса и 399 умерших от последствий COVID-19, а также о 9814 выздоровевших от коронавируса.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что опасность из-за коронавируса сохраняется, однако Россия постепенно выходит из сложной эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала не заниматься самолечением при COVID-19.

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