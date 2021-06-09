В России за сутки зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса

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В России за сутки зафиксировано 10 407 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число случаев COVID-19 в стране возросло до 5 156 250, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса
  • Reuters

У 16,2% новых пациентов с COVID-19 не выявлено симптомов заболевания.

За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в России увеличилось на 399 — до 124 895.

В то же время ещё 9814 человек выписали после лечения от COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 761 899 человек.

Накануне сообщалось о 9977 случаях коронавируса и 379 умерших от последствий COVID-19, а также о 8883 выздоровевших от коронавируса.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что говорить о победе над коронавирусом рано, но надо задуматься, какие уроки извлечь из пандемии.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.

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