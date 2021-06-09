В России за сутки зафиксировано 10 407 новых случаев коронавируса
- Reuters
У 16,2% новых пациентов с COVID-19 не выявлено симптомов заболевания.
За сутки число летальных случаев среди заболевших коронавирусом в России увеличилось на 399 — до 124 895.
В то же время ещё 9814 человек выписали после лечения от COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 4 761 899 человек.
Накануне сообщалось о 9977 случаях коронавируса и 379 умерших от последствий COVID-19, а также о 8883 выздоровевших от коронавируса.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что говорить о победе над коронавирусом рано, но надо задуматься, какие уроки извлечь из пандемии.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Nation News раскритиковал народные методы «лечения» коронавируса.