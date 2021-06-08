Число случаев коронавируса в России за сутки возросло на 9977

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В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 9977 человек в 84 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 5 145 843, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Число случаев коронавируса в России за сутки возросло на 9977
  • Reuters

У 15% новых пациентов с коронавирусом не было симптомов заболевания.

За сутки в России умерли 379 заболевших COVID-19, всего за время пандемии — 124 496.

В то же время выписались ещё 8883 пациента. Общее число вылечившихся после коронавируса в России достигло 4 752 085.

Накануне сообщалось о 9429 случаях коронавируса и 330 летальных исходах среди пациентов с COVID-19. 6756 человек были выписаны после выздоровления.

Президент России Владимир Путин отметил, что говорить о победе над коронавирусом рано, но надо задуматься, какие уроки извлечь из пандемии.

Телеканал «360» передавал, что в Московской области с 1 июня отменили действие ограничений по заполняемости залов в учреждениях культуры, введённых в связи с пандемией коронавируса.

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