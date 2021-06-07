В России выявлено 9429 новых случаев коронавируса
- Reuters
За сутки от последствий COVID-19 скончались 330 человек, за всё время пандемии умерли 124 117 пациентов.
В то же время ещё 6756 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 743 202 пациента.
Накануне зарегистрировали 9163 случая коронавируса и 351 летальный исход, связанный с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении после коронавирусной инфекции 7369 пациентов.
Ранее российский лидер Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от коронавируса.