В России выявлено 9429 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено ещё 9429 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 5 135 866, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки от последствий COVID-19 скончались 330 человек, за всё время пандемии умерли 124 117 пациентов.

В то же время ещё 6756 человек выписали после выздоровления от коронавируса. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 743 202 пациента.

Накануне зарегистрировали 9163 случая коронавируса и 351 летальный исход, связанный с COVID-19. Сообщалось о выздоровлении после коронавирусной инфекции 7369 пациентов.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логинова в беседе с Inforeactor дала рекомендации по подготовке к вакцинации от коронавируса.