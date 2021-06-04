Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса

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Российский лидер Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
  • РИА Новости

«Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку. Максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И пользуясь случаем, я ещё раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность, защитить себя и своих близких», — заявил Путин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил возможность ослабления карантина при условии вакцинации 60% населения от коронавируса.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.

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