Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавируса
- РИА Новости
«Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России есть возможность сделать прививку. Максимально комфортно, добровольно и бесплатно. И пользуясь случаем, я ещё раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность, защитить себя и своих близких», — заявил Путин.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил возможность ослабления карантина при условии вакцинации 60% населения от коронавируса.
Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что выбор конкретной вакцины от коронавируса необходимо оставить за медиками.