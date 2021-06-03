Мурашко допустил ослабление карантина при вакцинации 60% населения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил возможность ослабления карантина при условии вакцинации 60% населения от коронавируса.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — цитирует ТАСС слова Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» назвал ношение масок в общественных местах «правилом хорошего тона».