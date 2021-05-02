Воробьёв назвал ношение масок в общественных местах «правилом хорошего тона»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» назвал ношение масок в общественных местах «правилом хорошего тона».

«Маски уже, наверное, правило хорошего тона, когда ты находишься в общественном пространстве», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он призвал жителей региона обсудить в кругу семьи вопрос вакцинации от COVID-19.

«Мы просим, чтобы в кругу семьи тоже обсудили и уже решились поставить прививку. Нет лучше вакцины — уже факт, «Спутник V» работает, никаких патологий нет», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в Московской области сделали более 800 тыс. человек.