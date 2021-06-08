Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано

Говорить о победе над коронавирусом рано, но надо задуматься, какие уроки извлечь из пандемии, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам форума «Примаковские чтения».

Как передаёт ТАСС, обращение главы государства зачитал его помощник Юрий Ушаков.

«Хотя ещё рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — отметил российский лидер.

Ранее Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

По последним данным оперштаба, с начала эпидемии в стране зафиксировали 5 135 866 случаев COVID-19.