Путин заявил, что говорить о победе над коронавирусом рано
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Как передаёт ТАСС, обращение главы государства зачитал его помощник Юрий Ушаков.
«Хотя ещё рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — отметил российский лидер.
Ранее Путин призвал россиян вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
По последним данным оперштаба, с начала эпидемии в стране зафиксировали 5 135 866 случаев COVID-19.