Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России

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Лидирующую позицию по производству сырных и хлебных продуктов в России по итогам четырёх месяцев вновь заняло Подмосковье.
Подмосковье вновь стало лидером по производству сыра и хлеба в России
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Сергея Воскресенского.

С января в Подмосковье было произведено 22,4 тыс. тонн сыра. Вторую строчку рейтинга по производству сырных продуктов в России занял Алтайский край с показателем 21,1 тыс. тонн. Третье место заняла Брянская область — там изготовили 13,2 тыс. тонн.

По выпечке хлеба и хлебобулочных изделий Подмосковье также опередило все регионы России, оставив позади себя Москву и Санкт-Петербург.

В марте регион вышел в лидирующие позиции по производству овощей защищённого грунта. По словам зампредседателя правительства Московской области Вячеслава Духина, общий валовый сбор с начала 2021 года составил 24,8 тыс. тонн, что на 24% больше в сравнении с прошлогодними показателями. Также в период пандемии в Подмосковье выросли интернет-продажи фермерских продуктов.

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