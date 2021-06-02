В Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов

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Министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский на ПМЭФ рассказал, что во время пандемии произошли изменения на продовольственном рынке региона.
В Подмосковье в период пандемии выросли интернет-продажи фермерских продуктов
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с телеканалом «360».

Сергей Воскресенский отметил, что в пандемию выросла интернет-торговля. С 2019 года объёмы её увеличились в три раза. Также у разных категорий групп фермерских товаров произошло снижение цен на 5—25% по сравнению со стационарными ретейлами.

«Я считаю, что дефицит продуктов не затронет область, мы планируем прибавить 5% по яйцу, 20—30% по злакам, масленичным, у нас открываются новые теплицы — помидоры, огурцы, ягоды», — пояснил министр.

В частности, было отмечено, что регион активно занимается субсидированием фермерских хозяйств.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева о росте объёма аграрного экспорта в 2020 году почти на 20%.

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