В Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что Московская область может занять лидирующие позиции по производству овощей защищённого грунта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Общий валовый сбор овощей закрытого грунта с начала 2021 года составил 24,8 тыс. т. Это больше на 24% по сравнению с прошлым годом», — отметил Вячеслав Духин.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский также сообщил, что готовится ввод в эксплуатацию двух высокотехнологичных тепличных комплексов в Кашире.

За последние пять лет в Московской области построили девять современных высокотехнологичных тепличных комплексов общей площадью 150,3 га.

По сообщениям агентства «Крыминформ», в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.