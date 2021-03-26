В Подмосковье рассказали о выходе региона на лидирующие позиции по производству овощей
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Общий валовый сбор овощей закрытого грунта с начала 2021 года составил 24,8 тыс. т. Это больше на 24% по сравнению с прошлым годом», — отметил Вячеслав Духин.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский также сообщил, что готовится ввод в эксплуатацию двух высокотехнологичных тепличных комплексов в Кашире.
За последние пять лет в Московской области построили девять современных высокотехнологичных тепличных комплексов общей площадью 150,3 га.
По сообщениям агентства «Крыминформ», в Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств.