Ещё одно дело возбудили после ДТП в Свердловской области
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
«Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказал он.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении водителя автобуса, допустившего аварию.
10 июня шесть пешеходов погибли и 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.
Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП.