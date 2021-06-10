Ещё одно дело возбудили после ДТП в Свердловской области

Полиция возбудила второе уголовное дело по факту ДТП в Свердловской области, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

«Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сказал он.

Уточняется, что дело возбуждено в отношении водителя автобуса, допустившего аварию.

10 июня шесть пешеходов погибли и 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП.