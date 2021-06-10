Все погибшие в аварии с автобусом на Урале были пешеходами

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Все погибшие в аварии с автобусом в Свердловской области были пешеходами, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГИБДД.
Все погибшие в аварии с автобусом на Урале были пешеходами
  • РИА Новости

«Да [погибшие — пешеходы]. И пострадавшие», — сказали там.

Как уточняет агентство, погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор», оно входит в «Росатом».

«Это автобус не комбината «Электрохимприбор»“, это автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия. По предварительной версии, у него отказали тормоза, и он совершил наезд на наших работников — шесть человек погибли», — сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

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