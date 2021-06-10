Все погибшие в аварии с автобусом на Урале были пешеходами
- РИА Новости
«Да [погибшие — пешеходы]. И пострадавшие», — сказали там.
Как уточняет агентство, погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор», оно входит в «Росатом».
«Это автобус не комбината «Электрохимприбор»“, это автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия. По предварительной версии, у него отказали тормоза, и он совершил наезд на наших работников — шесть человек погибли», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.