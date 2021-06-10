Ространснадзор проверит перевозчика после крупного ДТП на Урале
- РИА Новости
«Ространснадзор проведёт проверку перевозчика в связи с аварией в Свердловской области», — приводит РИА Новости сообщение Ространснадзора.
По данным ведомства, перевозчик ООО «Нижнетуринское АТП» вёз пассажиров по маршруту №4 КПП №1 — 35-й квартал. Причины ДТП выясняются.
Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.
Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.