Ространснадзор проверит перевозчика после крупного ДТП на Урале

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Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть человек.
Ространснадзор проверит перевозчика после крупного ДТП на Урале
  • РИА Новости

«Ространснадзор проведёт проверку перевозчика в связи с аварией в Свердловской области», — приводит РИА Новости сообщение Ространснадзора.

По данным ведомства, перевозчик ООО «Нижнетуринское АТП» вёз пассажиров по маршруту №4 КПП №1 — 35-й квартал. Причины ДТП выясняются.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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