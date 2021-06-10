СК возбудил дело после гибели шести пешеходов из-за наезда автобуса на Урале

После гибели шести человек из-за наезда автобуса в Свердловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет.

По данным СК, служебный автобус, в котором находились несколько десятков работников местного предприятия, из-за неисправности наехал на пешеходов, которые шли на работу.

Несколько пассажиров автобуса получили травмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).