СК возбудил дело после гибели шести пешеходов из-за наезда автобуса на Урале

Короткая ссылка
После гибели шести человек из-за наезда автобуса в Свердловской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщил Следственный комитет.
СК возбудил дело после гибели шести пешеходов из-за наезда автобуса на Урале
  • © СК РФ

По данным СК, служебный автобус, в котором находились несколько десятков работников местного предприятия, из-за неисправности наехал на пешеходов, которые шли на работу.

Несколько пассажиров автобуса получили травмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить