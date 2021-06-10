В городе Лесном на Урале 11 июня объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

В городе Лесном Свердловской области, где находится комбинат «Электрохимприбор», работники которого погибли в результате наезда автобуса на остановку, 11 июня объявили днём траура.

«В городе Лесном 11 июня объявлено днём траура по погибшим в ДТП в посёлке Горном работникам комбината «Электрохимприбор», — говорится в сообщении компании.

10 июня шесть пешеходов погибли и 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.

Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП.