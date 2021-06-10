В городе Лесном на Урале 11 июня объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
- © СУ СК по Свердловской области
«В городе Лесном 11 июня объявлено днём траура по погибшим в ДТП в посёлке Горном работникам комбината «Электрохимприбор», — говорится в сообщении компании.
10 июня шесть пешеходов погибли и 15 пострадали из-за наезда автобуса на остановку в Свердловской области.
Погибшие были сотрудниками предприятия «Электрохимприбор» (входит в «Росатом»).
СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ространснадзор проверит перевозчика в связи с ДТП.