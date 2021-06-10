В Москве за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
- РИА Новости
«Госпитализировали 1415 человек, скончались 63 пациента», — добавили в оперштабе.
10 июня стало известно, что за сутки в России выявили ещё 11 699 заболевших.
9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.
До конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве планируют увеличить до более чем 14 тыс.
Как уточнил мэр Сергей Собянин, власти не планируют вводить в столице локдаун.