Число коек для больных COVID-19 в Москве превысит 14 тысяч до конца недели

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что до конца недели число коек для больных коронавирусной инфекцией в Москве увеличат до более 14 тысяч.

«В течение всей этой недели мы фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем конечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более 14 тысяч коек», — приводит РИА Новости слова Раковой.

Она отметила, что на сегодняшний день на больных с коронавирусом отведено 12,5 тысячи коек.

Ранее главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.