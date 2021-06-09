Число коек для больных COVID-19 в Москве превысит 14 тысяч до конца недели
- РИА Новости
«В течение всей этой недели мы фиксирует рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Для обеспечения каждого москвича необходимой медицинской помощью мы расширяем конечную мощность наших медицинских учреждений, работающих с коронавирусной инфекцией, до более 14 тысяч коек», — приводит РИА Новости слова Раковой.
Она отметила, что на сегодняшний день на больных с коронавирусом отведено 12,5 тысячи коек.
Ранее главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти не планируют вводить в столице локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса.