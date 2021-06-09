Эксперт рассказал о последствиях пандемии для онкологической службы

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал о последствиях пандемии для онкологической службы.

«Для всех это был неожиданный и сложный экзамен, ответов на вопросы не было. Мы провели несколько совещаний по ВКС с коллегами из Германии, Испании, Швеции, Нидерландов — и все они были растеряны. Мы оказались более готовыми к пандемии», — цитирует эксперта kp.ru.

Как отметил Каприн, во многом это связано с тем, что отечественная онкологическая служба была создана в 1945 году.

«А во-вторых, правительство и министр здравоохранения Михаил Мурашко приняли замечательное решение не закрывать и не останавливать работу профильных диспансеров», — сказал эксперт.

В результате, пояснил он, в диспансерах удалось наладить свой противоэпидемический режим и выйти из-под прямой вирусной нагрузки.

«По итогам года мы увидели, что ни один диспансер не уменьшил объёмов оказанной помощи. Снижение, как и во всём мире, произошло только в объёмах проведения плановой диспансеризации», — добавил Каприн.

Он также сообщил, что удалось получить уникальный опыт, когда один из институтов перепрофилировали под оказание помощи онкопациентам, заболевшим COVID-19.

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