Диетолог рассказала о минусах вегетарианства при вирусных заболеваниях

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Врач-диетолог Дарья Русакова усомнилась в пользе вегетарианства и рассказала о достоинствах белковой пищи при вирусных заболеваниях.
Диетолог рассказала о минусах вегетарианства при вирусных заболеваниях
  • Pixabay

В беседе с Nation News Русакова отметила, что при вирусных заболеваниях необходимо повышать количество белка в рационе.

«Белок способствует выработке антител, ведь они сами по себе являются белковыми молекулами. Наряду с этим увеличение количества белка в рационе способствует увеличению холестерина, чего не может обеспечить растительный белок», — объяснила диетолог.

По её словам, рацион, построенный только на растительном белке, не может обеспечить организм человека необходимыми аминокислотами.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.

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