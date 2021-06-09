Диетолог рассказала о минусах вегетарианства при вирусных заболеваниях

Врач-диетолог Дарья Русакова усомнилась в пользе вегетарианства и рассказала о достоинствах белковой пищи при вирусных заболеваниях.

В беседе с Nation News Русакова отметила, что при вирусных заболеваниях необходимо повышать количество белка в рационе.

«Белок способствует выработке антител, ведь они сами по себе являются белковыми молекулами. Наряду с этим увеличение количества белка в рационе способствует увеличению холестерина, чего не может обеспечить растительный белок», — объяснила диетолог.

По её словам, рацион, построенный только на растительном белке, не может обеспечить организм человека необходимыми аминокислотами.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с НСН дала рекомендации желающим прийти в форму перед летним сезоном.