Диетолог назвала самое полезное мороженое
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«Мороженое есть более полезное и совсем вредное. Всё зависит от состава... Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нём ещё и не было сахара», — рассказала диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.
При этом врач напомнила, что даже самое полезное мороженое может стать вредным, если его съесть слишком много.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.