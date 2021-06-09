Диетолог назвала самое полезное мороженое

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при выборе мороженого необходимо внимательно изучить его состав — чем меньше в нём ингредиентов, тем лучше.

«Мороженое есть более полезное и совсем вредное. Всё зависит от состава... Наиболее щадящее мороженое — это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нём ещё и не было сахара», — рассказала диетолог в беседе с радиостанцией Sputnik.

При этом врач напомнила, что даже самое полезное мороженое может стать вредным, если его съесть слишком много.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о вредных сладостях.