Экономист поддержал идею приравнять букмекерские конторы к казино

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал инициативу директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме.

По словам экономиста, объединение букмекерских ставок и казино под единым законом оставит минимум возможностей для неправомерной деятельности и злоупотреблений.

«Букмекерская деятельность и казино очень похожи друг на друга по своей природе, поэтому это однородное поле деятельности. Вполне логично, что можно их объединить под единым законом, регулирующими правилами просто для того, чтобы не множить сущности. Когда много видов деятельности, каждая из которых регулируется своим законом, всегда легко воткнуть неправомерную деятельность», — отметил Беляев.

По мнению эксперта, букмекерская деятельность и казино «ничего позитивного для развития народного хозяйства и вообще для жизни страны не несут».

«Это чисто развлекательная сфера, причём эксплуатирующая не самые лучшие качества человека», — заключил Беляев.

Ранее в России предложили приравнять букмекерские конторы к казино.

Автор инициативы подчеркнул, что по своей сути букмекерская контора, как и казино, является организатором азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами.