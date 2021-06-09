В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино
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В своём обращении общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино.
В то же время букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населённых пунктах России. Более того, данные заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.
При этом, как считает политолог, по своей сути букмекерская контора, как и казино, является организатором азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населённых пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме», — говорится в тексте обращения.
Ранее в Общественной палате России предложили обязать букмекерские компании включать в свою рекламу предупреждение о негативных последствиях азартных игр.