В России предложили приравнять букмекерские конторы к казино

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил приравнять букмекерские конторы к казино и ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественный деятель отметил, что уже более десяти лет в России функционируют специальные игорные зоны, в которых располагаются казино.

В то же время букмекерские конторы, принимающие ставки на спорт, по-прежнему широко представлены как в больших городах, так и в малых населённых пунктах России. Более того, данные заведения могут принимать ставки и в онлайн-режиме.

При этом, как считает политолог, по своей сути букмекерская контора, как и казино, является организатором азартных игр, увлечение которыми может привести к игровой зависимости, депрессивным расстройствам и иным негативным последствиям для игрока, рискующего собственными денежными средствами.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность приравнять действующие в России букмекерские конторы к казино: перенести их деятельность из населённых пунктов в специальные и уже действующие игорные зоны, а также ограничить право данных организаций на приём ставок в онлайн-режиме», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Общественной палате России предложили обязать букмекерские компании включать в свою рекламу предупреждение о негативных последствиях азартных игр.